Исходный код Xiaomi Mi 11 вскрыл разработку нового среднебюджетного процессора Qualcomm

К сожалению, на основе этой информации сложно узнать, как именно будет называться новинка — тот же SM8350 в итоге оказался Snapdragon 888, сообщает Gizmochina. Единственное, что можно утверждать наверняка, так это то, что новый чип будет принадлежать к 700-й серии процессоров Qualcomm. Их многие производители смартфоном используют в среднебюджетных смартфонах, а Google даже в флагманском Google Pixel 5.