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Исходный код Xiaomi Mi 11 вскрыл разработку нового среднебюджетного процессора Qualcomm
Удивительно, как много можно узнать из одной строчки кода
На днях стало известно, что энтузиасты наконец-то получили доступ к исходному коду Xiaomi Mi 11. Это не только позволило начать разработку кастомных прошивок, но и дало особенно упорным пользователям откопать некоторые секреты. Одним из них оказалось то, что Qualcomm разрабатывает новый среднебюджетный процессор Snapdragon с кодовым номером SM7350.
К сожалению, на основе этой информации сложно узнать, как именно будет называться новинка — тот же SM8350 в итоге оказался Snapdragon 888, сообщает Gizmochina. Единственное, что можно утверждать наверняка, так это то, что новый чип будет принадлежать к 700-й серии процессоров Qualcomm. Их многие производители смартфоном используют в среднебюджетных смартфонах, а Google даже в флагманском Google Pixel 5.
Напомним, что анонса Xiaomi Mi 11 состоялся 28 декабря 2020 года. Практически сразу после презентации устройства, в сети начали качественные утечки, касающиеся Pro-версии девайса. Его анонс ожидается уже в феврале 2021 года.