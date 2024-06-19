Испания не дождалась партии новеньких Realme GT6: смартфоны украли

Опубликовано 19 июня 2024, 15:45
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Испания не дождалась партии новеньких Realme GT6: смартфоны укралиПартию украли на пути в страну
Испанское подразделение компании Realme извинилось перед клиентами, предзаказавшими смартфоны Realme GT6. Первая партия устройств ехала в Испанию, чтобы попасть к покупателям после презентации 20 июня, но по дороге всю парию украли.
© Realme
Компания признала, что все поиски оказались безуспешными. Поэтому вендор не гарантирует доступность модели в первую неделю продаж. При этом дату презентации менять не стали.
Realme GT6 получил чип Snapdragon 8s Gen 3, OLED-экран с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц, а пиковая яркость составляет 6000 нит. Гаджет оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт.