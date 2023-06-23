Исследование: Android-смартфоны оказались проще в использовании, чем iPhone

Так, в отличие от распространённого в обществе мнения, Android-смартфоны оказались куда более простыми в освоении, чем iPhone.

Сотрудники Green Smartphones проанализировали поисковые запросы пользователей, связанные с решением различных задач на смартфонах.

Исследование было проведено на основе среднемесячного объёма запросов в США за последний год. Учёные также приняли во внимание, что пользователи Android-устройств могут искать информацию, специфичную для своей модели, поэтому цифры были скорректированы вручную.

Эксперты оценили количество запросов по ключевым словам, таким как «как сделать скриншот на смартфоне Samsung» или «как сделать скриншот на Google Pixel».

Результаты показали, что владельцы Android-смартфонов отправляют около 226 000 запросов в месяц, связанных с решением базовых задач и задач средней сложности на устройстве.

В то же время владельцы iPhone отправляют 358 000 подобных запросов. Это означает, что Android на 58,41% более интуитивно понятен для пользователей по сравнению с iOS. Таким образом, исследование показало, что устройства на базе зелёного робота более просты в освоении, чем детище Apple.