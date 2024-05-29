Исследование: более половины владельцев Google Pixel хотят сменить его на смартфон другого бренда

Согласно опросу, в котором приняло участие 10 000 человек, 57% пользователей Pixel выразили высокую вероятность перехода на другой бренд, в то время как только 25% отметили, что вряд ли уйдут к другому производителю.

Для сравнения, пользователи Samsung и Apple проявили большую лояльность к своим брендам: всего 34% из них выразили желание сменить устройство на смартфон другого производителя.

Эти данные указывают на проблемы с репутацией Google Pixel, которые связаны с многочисленными жалобами пользователей на сырые устройства на момент релиза.

Google часто требуется несколько месяцев для устранения проблем, что негативно сказывается на пользовательском опыте.

Дополнительно, агентство Counterpoint Research сообщило, что доля рынка Google Pixel в США, и без того небольшая (около 2%), продолжает снижаться, что также подтверждает негативные тенденции.