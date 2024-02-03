Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Телефоны
Опубликовано 03 февраля 2024, 10:30
1 мин.

Исследование: большинство россиян не готовы расстаться с телефоном

Не помешает даже поломка
Исследование группы «Ренессанс страхование» и «Ситилинк» показал, что 66% россиян испытывают страх остаться без мобильного телефона. Даже серьезные поломки не заставляют их расставаться с устройством. 25% респондентов связывают свою привязанность к гаджету с напряженным образом жизни, 22% боятся упустить важную информацию, а 20% хотят быть в курсе всех новостей.

Исследование также выявило, что 45% россиян вынуждены обновлять устройства из-за собственной неосторожности. При этом 66% задумываются о защите гаджета: 45% используют пленку или дополнительное стекло, 19% предпочитают противоударные чехлы, а 3% оформляют страховку.

Номофобы признались, что даже серьезные поломки не помешают им пользоваться телефоном, так как видимые повреждения всегда можно прикрыть чехлом. Такая привязанность к устройству порождает нежелательные привычки: 62% оставляют телефон на зарядке рядом с кроватью, 36% не могут обходиться без видеороликов во время еды, а 32% всегда берут смартфон в уборную, показало исследование.

Источник:Inc.
Автор:Булат Кармак
Теги:
#телефон
,
#гаджет
,
#опрос
,
#технологии
,
#исследование