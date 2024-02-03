Исследование: большинство россиян не готовы расстаться с телефоном

Опубликовано 03 февраля 2024, 10:30
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Исследование: большинство россиян не готовы расстаться с телефономНе помешает даже поломка
Исследование группы «Ренессанс страхование» и «Ситилинк» показал, что 66% россиян испытывают страх остаться без мобильного телефона. Даже серьезные поломки не заставляют их расставаться с устройством. 25% респондентов связывают свою привязанность к гаджету с напряженным образом жизни, 22% боятся упустить важную информацию, а 20% хотят быть в курсе всех новостей.
Исследование также выявило, что 45% россиян вынуждены обновлять устройства из-за собственной неосторожности. При этом 66% задумываются о защите гаджета: 45% используют пленку или дополнительное стекло, 19% предпочитают противоударные чехлы, а 3% оформляют страховку.
Номофобы признались, что даже серьезные поломки не помешают им пользоваться телефоном, так как видимые повреждения всегда можно прикрыть чехлом. Такая привязанность к устройству порождает нежелательные привычки: 62% оставляют телефон на зарядке рядом с кроватью, 36% не могут обходиться без видеороликов во время еды, а 32% всегда берут смартфон в уборную, показало исследование.