Исследование: iPhone в три раза популярнее смартфонов Xiaomi у российской молодёжи

Исследование: iPhone в три раза популярнее смартфонов Xiaomi у российской молодёжиВ возрасте от 12 до 24
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Согласно данным исследования, iPhone 11, iPhone 13 и iPhone 12 стали самыми популярными моделями среди молодёжи. На втором месте по популярности оказались смартфоны Xiaomi, среди которых выделяются модели Redmi 12 4G, POCO M5s и Redmi Note 12 4G NFC. Замыкает пятерку популярных моделей Samsung с Galaxy A15, Galaxy A54 5G и Galaxy A12. Среди китайских брендов заметно увеличилась доля Tecno и Realme.
Анализ данных основан на информации от 8,3 миллионов активных пользователей Blink в России. Среди них 74% составляют молодые люди в возрасте 12−24 лет. Стоит отметить, что смартфоны для поколения Z стали важным не только инструментом связи, но и средством самовыражения.
По словам сооснователя Blink Максима Климчука, молодёжь уже не так сильно ориентируется на бренды, отдавая предпочтение функциональности. Всё больше китайских марок, увеличивают свою популярность среди российской аудитории.