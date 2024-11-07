Исследование: iPhone в три раза популярнее смартфонов Xiaomi у российской молодёжи

Анализ данных основан на информации от 8,3 миллионов активных пользователей Blink в России. Среди них 74% составляют молодые люди в возрасте 12−24 лет. Стоит отметить, что смартфоны для поколения Z стали важным не только инструментом связи, но и средством самовыражения.

По словам сооснователя Blink Максима Климчука, молодёжь уже не так сильно ориентируется на бренды, отдавая предпочтение функциональности. Всё больше китайских марок, увеличивают свою популярность среди российской аудитории.