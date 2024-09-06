Исследование: каждый третий россиянин готов купить новый iPhone 16

Интерес к новому iPhone также проявляют пользователи Android: 18% из них рассматривают возможность перехода на продукцию Apple. Среди пользователей iOS 20% уже приняли решение о покупке, а 30% ждут презентации, которая состоится 9 сентября.

Мужчины оказались более решительными: 13% уже определились с покупкой, в то время как среди женщин этот показатель составил лишь 5%. Большинство россиян ожидают значительных изменений в дизайне и функционале нового смартфона, в том числе увеличение числа камер до четырёх и новые яркие цвета.

Ожидается, что стоимость iPhone 16 будет варьироваться от 100 до 200 тыс. рублей.