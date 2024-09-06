Исследование: каждый третий россиянин готов купить новый iPhone 16

Опубликовано 06 сентября 2024, 09:301 мин.
Исследование: каждый третий россиянин готов купить новый iPhone 16Большинство готово потратить до 150 тыс. рублей на новый гаджет
Согласно исследованию бренда Magssory, 31% россиян уже сейчас планируют покупку iPhone 16, несмотря на то, что его презентация еще не состоялась. В среднем покупатели готовы потратить на новое устройство до 150 тыс. рублей. При этом 75% опрошенных намерены приобретать гаджет у официальных дилеров.
Интерес к новому iPhone также проявляют пользователи Android: 18% из них рассматривают возможность перехода на продукцию Apple. Среди пользователей iOS 20% уже приняли решение о покупке, а 30% ждут презентации, которая состоится 9 сентября.
Мужчины оказались более решительными: 13% уже определились с покупкой, в то время как среди женщин этот показатель составил лишь 5%. Большинство россиян ожидают значительных изменений в дизайне и функционале нового смартфона, в том числе увеличение числа камер до четырёх и новые яркие цвета.
Ожидается, что стоимость iPhone 16 будет варьироваться от 100 до 200 тыс. рублей.