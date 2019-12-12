Ferra
Телефоны
Сегодня 07:01

Исследование подтвердило, что даже в США не популярны дорогие смартфоны

Правда появление 5G может все изменить
Последние годы практически каждый новый флагманский смартфон становится дороже своего предшественника. Да, бывают случаи, как с iPhone 11, когда новинка потеряла в цене в сравнении с предшествующим поколением несколько десятков долларов, но это скорее исключение из правил. И как ни странно, подобное положение дел не устраивает не только пользователей на территории России и прочих стран, где доход граждан невелик — дорогие смартфоны не пользуются большим спросом и граждан тех же США.

Так, если верить самому свежему отчету аналитической компании NPD, менее 10% американцев отдают предпочтение смартфонам, чья цена превышает 1 000 долларов. Таким образом статистика показывает, что тот же iPhone 11 Pro, 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note10 не пользуются популярностью у обычных пользователей даже в Соединенных Штатах, несмотря на нацеленность маркетологов компаний продать именно эти модели. Учитывая тот факт, что в 2020 году большинство крупных игроков начнут выпускать свои топовые устройства с поддержкой технологии 5G, вполне вероятно, что разрыв между стоимостью смартфонов и психологически приемлемым ценником станет еще больше.

К слову, сама аналитическая компания наоборот считает, что повсеместное появление 5G-смартфонов может привести к появлению у покупателей желания приобрести смартфон дороже 1 000 долларов, в связи с чем NPD советует маркетологам крупных брендов делать упор на данном сегменте устройств в рамках пиар-кампаний.