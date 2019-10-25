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Исследование показало, что дорогие версии iPhone 11 почти никто не покупает
Люди отдают предпочтение более дешевым iPhone XR и 11
Компания Consumer Intelligence Research Partners опубликовала данные о новом финансовом квартале Apple, который закончился 28 сентября 2019 года. На их основе удалось обнаружить, что более дорогие iPhone 11 Pro и 11 Pro Max пользуются меньшей популярностью, чем предшественники.
Так, на самые новые модели iPhone — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max — пришлось около 20% продаж смартфонов Apple на территории США, в то время как на долю iPhone XR пришлось 36% от общих продаж iPhone на родине за последний квартал.
”При этом продажи iPhone 11 составляют половину от продаж всех трех недавно представленных смартфонов Apple. А вместе с iPhone XR, который считается предшественником обычного 11-го iPhone, эти два устройства составляют около половины от общего числа проданных iPhone в США за прошедший квартал”, — рассказал соучредитель CIRP Джош Лоуитц.
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