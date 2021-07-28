Исследование показало, что Google Play защищает только от 31% шпионских приложений

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Сегодня в 17:55
Исследование показало, что Google Play защищает только от 31% шпионских приложенийЗа смартфонами на Android могут легко следить
Группа Atlas VPN совместно с независимой лабораторией AV-Test провели исследование, целью которого было выяснить, насколько эффективна система безопасности Google Play Protect, предустановленная на все устройства на Android.
Protect сравнивали с подобным софтом от других производителей, в частности, Bitdefender, Trend Micro, ESET, Kaspersky, Norton. По условиям теста, все приложения должны были отразить 29 атак от шпионского набора инструментов stalkerware, известного ещё как spyware. С помощью этого приложения злоумышленник может отслеживать все действия на целевом устройстве и собирать любую информацию.
Отмечается, что из 29 Google Play Protect отразил только 9 атак, что составило 31% от необходимых 100%.