Исследование показало, какие смартфоны предпочитают мужчины, а какие женщины

Так, согласно данным источника, мужчины чаще покупают смартфоны таких производителей, как Xiaomi и realme, тогда как женщины предпочитают аппараты от южнокорейского гиганта Samsung и Oppo. Предполагается, что связано это с тем, что мужчины при покупке устройств больше интересуются конкретными техническими деталями, женщины же, в свою очередь, опираются на инновационные особенности.

Также в исследовании выяснилось, что мужчины чаще всего приобретают смартфоны в интернете - 47,2%. Кроме того, исследователи также проанализировали возрастные предпочтения покупателей. Как можем видеть, смартфоны Xiaomi чаще всего приобретаются молодыми людьми, тогда как среди покупателей смартфон Samsung превалируют люди от 35 до 44 лет.