Исследование показало, сколько на Земле владельцев смартфонов

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Исследование показало, сколько на Земле владельцев смартфоновБолее 66% населения
Специалисты Stock Apps выяснили, сколько землян имеют мобильные телефоны. Так, согласно данным исследователей, летом 2021 года было установлено, что порядка 66,9 % населения мира или более 5 млрд человек являются владельцами смартфонов.
Что интересно, в аналогичный прошлогодний период владельцев смартфонов было на 117 миллионов меньше. Стоит отметить, что все эти люди неравномерно распределены по Земле. Так, например в Европе порядка 86% населения владеет смартфоном, тогда как в южноафриканских странах таких людей меньше 50%.
Причем отмечается, что рынок Европы почти на 100% насыщен смартфонами. Так, согласно прогнозам, к 2025 году у 87% жителей региона будут смартфоны, а это все на 1% больше актуального показателя.