Исследование показало, сколько на Земле владельцев смартфонов

Что интересно, в аналогичный прошлогодний период владельцев смартфонов было на 117 миллионов меньше. Стоит отметить, что все эти люди неравномерно распределены по Земле. Так, например в Европе порядка 86% населения владеет смартфоном, тогда как в южноафриканских странах таких людей меньше 50%.

Причем отмечается, что рынок Европы почти на 100% насыщен смартфонами. Так, согласно прогнозам, к 2025 году у 87% жителей региона будут смартфоны, а это все на 1% больше актуального показателя.