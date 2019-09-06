Исследование: российские пенсионеры предпочитают пользоваться iPhone

Так, по данным “Почты Mail.ru”, за 2019 год доля пользователей, входивших в сервис при помощи iPhone, впервые за два года снизилось. За тот же период заметный рост продемонстрировали устройства от Huawei и Xiaomi — так, число устройств, произведенных каждым из двух брендов, выросло до 14%. Но как ни странно, самым популярным производителем Android-смартфонов в России остается корейская Samsung — на долю компании пришлось около четверти всех пользователей сервиса от Mail.ru.

И не смотря на то, что в целом интерес к iPhone среди населения падает, популярность смартфонов от Apple у молодой возрастной группы остается достаточно высокой. Так, в 2019 каждый второй пользователь в России в возрасте от 18 до 24 лет пользуется iPhone. На второе место среди ценителей продукции от Apple, внезапно, попали люди старшей возрастной категории — пользователи старше 65 лет.