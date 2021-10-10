Исследование: устаревшие флагманы лидируют в удовлетворённости пользователей

Оказалось, что две из трёх лидирующих позиции достались относительно старым флагманам. На первом месте, например, расположился Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, выпущенный в 2020 году, получив 97,1% положительных отзывов, передаёт MyDrivers.

Второе место досталось свежему Oppo K9 5G — устройство 2021 года выхода понравилось 95,19% покупателей.

А вот третье место удивило. На нём, внезапно, разместился Huawei Mate 30 5G, представленный ещё в 2019 году. Флагман двухлетней давности умудрился достичь результата в 94,22%. Сообщается, что не последнюю роль в этом сыграло обновление до Harmony OS 2.0 — оно, якобы, сильно повысило плавность и отзывчивость смартфона.

Полный рейтинг можно увидеть на изображении ниже: