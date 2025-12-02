Телефоны
Исследование выявило пять типов владельцев смартфонов. Кто вы из них?

Интересные получились результаты
Исследование HONOR показало: всех владельцев смартфонов можно условно разделить на пять типов, и самый массовый из них — «бережливые прагматики». Таких в России 56%.
Они активно пользуются смартфоном, берегут его и стараются выбирать модели «на годы». С возрастом прагматичность только растет — среди респондентов 45–55 лет их уже 65%.

На втором месте — два противоположных типа по 15,8% каждый. «Тревожные защитники» носят смартфон как хрупкий предмет, а «уверенные экспериментаторы» спокойно используют его под дождем или в походе.

Самые редкие — «безразличные экстремалы» (6,1%), которые уверены, что смартфон выдержит всё, а также «визуальные перфекционисты» (6%), панически реагирующие на царапины.

Исследование также выявило, как пользователи защищают свои гаджеты, как реагируют на поломки и какие траты несут. Прагматики реже всех меняют смартфоны из-за повреждений, экстремалы — чаще всего сталкиваются с дорогим ремонтом.

