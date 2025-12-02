Исследование выявило пять типов владельцев смартфонов. Кто вы из них?

Они активно пользуются смартфоном, берегут его и стараются выбирать модели «на годы». С возрастом прагматичность только растет — среди респондентов 45–55 лет их уже 65%.

На втором месте — два противоположных типа по 15,8% каждый. «Тревожные защитники» носят смартфон как хрупкий предмет, а «уверенные экспериментаторы» спокойно используют его под дождем или в походе.