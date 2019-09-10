Исследования показали, что покупатели не против повышения цен на iPhone до $2400

“Исследование показало, что потребители явно больше думают о ежемесячных затратах, чем об общих затратах, поэтому Apple нужно всего лишь перевести клиентов с их максимальной сегодняшней цены в 60,99 в месяц к следующему психологическому порогу 69,99 или даже 99,99 долларов в месяц”, - рассказали аналитики.

Выявилось, что 10% людей, которые рассматривают возможность покупки новой модели iPhone, готовы заплатить за смартфон более 2000 долларов, а 15% потенциальных покупателей готовы выложить больше 1800. Напомним, что ожидаемая цена устройства составляет 1549 долларов за самую дорогую модель 2019 года. Стоит отметить, что как только людей просили заплатить всю сумму разом доля тех, кто согласится на ценник более 1999 долларов уменьшается до 1%.