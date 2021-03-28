Исследователи выяснили, как часто смартфоны передают персональные данные пользователей

В рамках исследования, проведенного профессором Дуг Лейтом из Центра Connect, было установлено, что смартфоны на базе Android и iOS отправляют данные производителю каждые 4,5 минуты. И происходит это даже в то время, когда устройством не пользуются.

Специалист также отметил, что уровень конфиденциальности у iPhone и смартфонов на базе Android не имеет значительных различий. В то же время, выяснилось, что Google собирает куда больше данных о своих смартфонах, чем компания Apple. Так, порядка 1 МБ информации с Google Pixel передается каждые 12 часов, тогда как iPhone отправляет 52 КБ.