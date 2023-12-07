Из Apple на пенсию ушёл ключевой разработчик технологии Touch ID

За свою карьеру в корпорации Хотеллинг не раз представлял Apple в суде, также он известен участием в разработке технологии Touch ID, функционала сенсорных экранов в iPhone, датчиков здоровья и камер с Face ID. Его имя упоминается во множестве патентов.

По предварительной информации, менеджер уходит на пенсию.