Из Apple уйдёт главный дизайнер, разрабатывавший iPhone, iPad и другие устройства

Он принимал ключевые решения «относительно наиболее важных продуктов» Apple. Поскольку он курировал несколько направлений одновременно, его заменят сразу несколько сотрудников.

«Правая рука» Тана, глава разработки дизайна iPhone Ричард Динь, будет некоторое время подчиняться старшему вице-президенту по разработке аппаратного обеспечения Джону Тернусу и займётся дизайном мобильных устройств, конкретно Apple Watch будет курировать Mac Кейт Бержерон, которая раньше занималась разработкой аппаратного обеспечения.

Как долго продолжится эта перетурбация, неизвестно. Также нет данных, почему и куда уходит Тан. Он уйдёт в феврале 2024 года.