Из поколение в поколение. У iPhone XS и XS Max трескаются камеры

На официальном форуме Apple появилась масса жалоб от пользователей iPhone XS и XS Max на проблему с камерами. Защитное стекло над модулем основной камеры трескается без видимого участия со стороны пользователей.

Многочисленные жалобы сводятся к тому, что трещины появились без видимых причин — смартфоны не роняли, не били и не оставляли на трескучем морозе. Трещины могут появиться как у уже «поживших», так и у совсем новеньких аппаратов.