Из поколение в поколение. У iPhone XS и XS Max трескаются камеры

На официальном форуме Apple появилась масса жалоб от пользователей iPhone XS и XS Max на проблему с камерами. Защитное стекло над модулем основной камеры трескается без видимого участия со стороны пользователей.
Многочисленные жалобы сводятся к тому, что трещины появились без видимых причин — смартфоны не роняли, не били и не оставляли на трескучем морозе. Трещины могут появиться как у уже «поживших», так и у совсем новеньких аппаратов.
Отметим, что в прошлом году с аналогичной проблемой столкнулись пользователи смартфона iPhone X. Тогда Apple не стала признавать подобный дефект гарантийным случаем, оставив ремонт на совесть и кошелёк владельцев смартфона.
Теперь история повторяется, включая мнение Apple о том, что трещины не являются гарантийным случаем. Компания соглашается лишь на полную платную замену устройства. Учитывая стоимость iPhone XS и XS Max, недовольство пользователей вполне понятно.