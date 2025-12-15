Из-за дефицита памяти в 2026 году смартфоны с 16 ГБ оперативки станут редкостью, но вернутся модели с 4 ГБ

По данным инсайдеров, модели с 16 ГБ оперативной памяти могут почти исчезнуть с рынка — их сохранят лишь отдельные флагманы для энтузиастов.

Вместо этого компании будут массово возвращаться к более скромным вариантам. Ожидается, что число смартфонов с 12 ГБ ОЗУ сократится примерно на 40%, а популярные сегодня 8 ГБ — почти наполовину.

Их место займут устройства с 6 и даже 4 ГБ оперативки, которые снова станут нормой в среднем и бюджетном сегментах.

Парадокс в том, что такие смартфоны могут стоить дороже, чем нынешние модели с большим объемом памяти. Причина — резкий рост спроса на DRAM со стороны ИИ-компаний и дата-центров, из-за чего мобильный рынок оказался в менее приоритетном положении.

Аналитики уже фиксируют рост цен не только на смартфоны, но и на ПК. Если ситуация не изменится, экономия на памяти станет для производителей одним из немногих способов удержать устройства в продаже.