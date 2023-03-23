Из-за дыры в безопасности смартфонов Google Pixel хакеры могут незаметно просматривать фото владельца

Эксперты рассказали, что из-за серьёзной уязвимости в безопасности устройств, хакеры могут незаметно просматривать любые фотографии ничего не подозревающего владельца гаджета. При необходимости можно не только просматривать отредактированные фото, но из-за бреши в безопасности и незащищённого соединения есть возможность увидеть оригинал.

В качестве тестирования, они отправили отредактированные снимки кредитных карт, но смогли получить доступ к исходным фото и в итоге заполучили личную пользовательскую информацию.

Google оперативно выпустила исправление для уязвимости, которой присвоили код CVE-2023-21036, но пока только для новых в линейке телефонов. Как сообщили Ааронс и Бьюкенен, для Google Pixel 4 и более ранних моделей патча всё ещё нет.