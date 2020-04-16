Из-за коронавируса Samsung вдвое сократит производство смартфонов

Так, согласно данным издания, если ранее компания производила порядка 25 млн устройств каждый месяц, то в апреле она произведет чуть больше 10 млн. Авторы отмечают, что в связи с коронавирусной инфекцией на складах еще не были распроданы все запасы смартфонов, тогда как в некоторых странах все еще закрыты заводы компании. В частности, заводы не работают в Индии и Бразилии. В связи с этим производство смартфонов в прежних объемах - бессмысленно.

Предполагается, что в текущем году в связи с коронавирусом производство смартфонов Samsung пойдет на спад. Ожидается, что во втором квартале продажи устройств компании пойдут на спад, тогда как в третьем, по мнению поставщиков, востребованность будет восстановлена.