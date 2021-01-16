Из-за пандемии COVID-19 Apple может вернуть сканер отпечатков пальцев в грядущий iPhone

Так, согласно данным источника, сканер отпечатков пальцев, в отличии от Face ID, позволяет не снимать защитную маску при каждой разблокировке смартфона. Кроме того, по словам авторов материала, иногда процесс разблокировки быстрее именно с помощью Touch ID, а не Face ID. Помимо прочего грядущему смартфона Apple приписывают отсутствие портов для зарядки. Судя по всему, это будет сделано для того, чтобы сделать свою платформу беспроводной зарядки MagSafe более востребованной.

Отметим, что не только Bloomberg прогнозирует возврат компании к Touch ID в смартфонах. Ранее об этом также говорил и проверенный источник - аналитик Мин-Чи Куо.