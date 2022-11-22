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18:29, 22 ноября 2022
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Из-за санкций против Китая Apple обратилась к Samsung за комплектующими

Иначе остановится производство

Как стало известно, из-за санкций на фоне торговой войны с Китаем Apple пострадала от действий своих же властей. Правительство США заблокировало сотрудничество производителя iPhone с крупным китайским поставщиком флеши-памяти для смартфонов и другой электроники, услугами которого пользовалась Apple.

Из-за санкций против Китая Apple обратилась к Samsung за комплектующими

Из Китая модули памяти Apple поставляла крупная компания, и надёжный партнёр американского производителя, YMTC. Из-за нехватки модели флеши-памяти у Apple может застопориться весь производственны процесс.

В итоге американскому вендору пришлось обратиться за поставками флеши-памяти к своему давнему и главному конкуренту — южнокорейской Samsung.

Как отмечается, несмотря на постоянные взаимные обвинения в нарушении патентов и краже технологий, Apple всё равно обратилась к Samsung за помощью.

Источник фото:Techspot.com
Источник:Сnews
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