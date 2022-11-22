Из-за санкций против Китая Apple обратилась к Samsung за комплектующими

Из Китая модули памяти Apple поставляла крупная компания, и надёжный партнёр американского производителя, YMTC. Из-за нехватки модели флеши-памяти у Apple может застопориться весь производственны процесс.

В итоге американскому вендору пришлось обратиться за поставками флеши-памяти к своему давнему и главному конкуренту — южнокорейской Samsung.

Как отмечается, несмотря на постоянные взаимные обвинения в нарушении патентов и краже технологий, Apple всё равно обратилась к Samsung за помощью.