Из-за санкций против Китая Apple обратилась к Samsung за комплектующими

Из-за санкций против Китая Apple обратилась к Samsung за комплектующимиИначе остановится производство
Как стало известно, из-за санкций на фоне торговой войны с Китаем Apple пострадала от действий своих же властей. Правительство США заблокировало сотрудничество производителя iPhone с крупным китайским поставщиком флеши-памяти для смартфонов и другой электроники, услугами которого пользовалась Apple.
Из Китая модули памяти Apple поставляла крупная компания, и надёжный партнёр американского производителя, YMTC. Из-за нехватки модели флеши-памяти у Apple может застопориться весь производственны процесс.
В итоге американскому вендору пришлось обратиться за поставками флеши-памяти к своему давнему и главному конкуренту — южнокорейской Samsung.
Как отмечается, несмотря на постоянные взаимные обвинения в нарушении патентов и краже технологий, Apple всё равно обратилась к Samsung за помощью.