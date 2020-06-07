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Изображение аксессуара для грядущего Samsung Galaxy Note 20 подтвердило подэкранную фронтальную камеру

Ждем анонса уже этим летом, чтобы убедиться в этом самолично
На популярном интернет-ресурсе Slashleaks было опубликовано изображение аксессуара для грядущего Samsung Galaxy Note 20. Именно оно, к слову, и подтвердило подэкранную фронтальную камеру в устройстве.

Речь идет о защитном стекле, которое не имеет каких-либо вырезов и отверстий для фронтальной камеры смартфона. Учитывая тот факт, что прежде по сети ходило множество слухов о том, что смартфон станет первым девайсом компании и, возможно, всего рынка с использованием новейшей технологии лицевой камеры, данная утечка лишь подтверждает факт того, что все это может оказаться правдой.

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Напомним, что судя имеющимся на сегодняшний день данным, Galaxy Note 20 оснастят Согласно инсайдерской информации, основная камера смартфона будет оснащена модулем Samsung Bright HM1, разрешение которого составляет 108 Мп, и который использовался еще в Galaxy S20 Ultra. Помимо этого, устройство должно получить 50-кратный зум, дополнительный лазерный датчик фокусировки, а также флагманские процессоры Exynos и Snapdragon.

Анонс и выход устройства ожидается ближе к концу лета, возможно, в августе 2020 года. Вместе с ним, к слову, также должны показать и новый складной флагман компании — Samsung Galaxy Fold 2.

Автор: Лилик Ми
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