Изображение аксессуара для грядущего Samsung Galaxy Note 20 подтвердило подэкранную фронтальную камеру
Речь идет о защитном стекле, которое не имеет каких-либо вырезов и отверстий для фронтальной камеры смартфона. Учитывая тот факт, что прежде по сети ходило множество слухов о том, что смартфон станет первым девайсом компании и, возможно, всего рынка с использованием новейшей технологии лицевой камеры, данная утечка лишь подтверждает факт того, что все это может оказаться правдой.
Напомним, что судя имеющимся на сегодняшний день данным, Galaxy Note 20 оснастят Согласно инсайдерской информации, основная камера смартфона будет оснащена модулем Samsung Bright HM1, разрешение которого составляет 108 Мп, и который использовался еще в Galaxy S20 Ultra. Помимо этого, устройство должно получить 50-кратный зум, дополнительный лазерный датчик фокусировки, а также флагманские процессоры Exynos и Snapdragon.
Анонс и выход устройства ожидается ближе к концу лета, возможно, в августе 2020 года. Вместе с ним, к слову, также должны показать и новый складной флагман компании — Samsung Galaxy Fold 2.