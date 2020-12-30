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Изображения нового флагмана Motorola на Snapdragon 888 появились в сети
Скруглённый экран явно добавляет дороговизны девайсу
В начале декабря Qualcomm представила свой топовый чип — Snapdragon 888. На днях, 28 декабря, Xiaomi анонсировала первый смартфон на его базе. А сейчас в сети появились изображения нового флагмана Motorola, который будет работать на базе какого процессора? Правильно, Snapdragon 888.
На данный момент нет никакой информации, как именно компания назовёт новинку. Но так ли это важно, учитывая, что зато мы знаем, как будет выглядеть новинка? А выглядеть, судя по всему, она будет очень и очень современно. Во-первых, устройство со всех четырёх сторон будет скруглено. Во-вторых, сканер отпечатка пальцев будет расположен прямо под дисплеем.
Возможно, для многих производителей всё это не является каким-то достижением. Но надо понимать, что мы говорим о Motorola — компании, которая на долгое время выпадала из инфополя. И то, что она выпускает устройства, подобные RAZR 5G и новому флагману на Snapdragon 888 — это явно большое дело.