Изображения нового флагмана Motorola на Snapdragon 888 появились в сети

На данный момент нет никакой информации, как именно компания назовёт новинку. Но так ли это важно, учитывая, что зато мы знаем, как будет выглядеть новинка? А выглядеть, судя по всему, она будет очень и очень современно. Во-первых, устройство со всех четырёх сторон будет скруглено. Во-вторых, сканер отпечатка пальцев будет расположен прямо под дисплеем.