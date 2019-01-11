Изображения Xperia XZ4 демонстрируют новый дизайн смартфонов Sony

В сети появился новый рендер готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia XZ4, пока не представленного производителем официально, Ими поделился профильный ресурс TrendingLeaks.

Согласно более ранним слухам, Xperia XZ4 должен стать первым смартфоном Sony с тройной основной камерой. Тем не менее, на новом рендере камера только двойная.

На рендере представлен дизайн с очень тонкими рамками. Также источник отмечает новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3900 мАч и операционную систему Android 9 Pie.

Как сообщалось ранее, смартфон станет наследником Xperia XZ3, представленного на сентябрьской выставке IFA 2018. Он не получит изогнутого дисплея, также у него не будет выреза. Дисплей получит диагональ 6,5 дюйма и соотношение сторон 21:9. Общие размеры смартфона составят 166,9 x 72,4 x 8,2 мм, с учётом выступа камеры — 9 мм. Для сравнения, 6,5-дюймовый iPhone XS Max имеет размеры 157,5 x 77,4 x 7,7 мм. Сканер отпечатков пальцев встроят в кнопку включения на боку. На нижней грани разместятся порт USB Type-C и решётка динамика.

Официальный дебют Sony Xperia XZ4 ожидается на выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля.