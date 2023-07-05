Изогнутый 120 Гц дисплей и 108 Мп камера дешевле 18 тыс рублей: анонсирован Honor X50

Так, например, смартфон оснащён изогнутым 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц. Он также обладает системой защиты Honor Taichi с прочным стеклом и усиленным корпусом, а также имеет защиту от воды и пыли IP53.

В основе новинки лежит мощный процессор среднего уровня Snapdragon 6 Gen 1. Батарея ёмкостью 5800 мАч обеспечивает приличную автономность, а 35-Вт зарядка в кратчайшие сроки пополняет заряд батареи.

Особое внимание в Honor X50 уделено камере. Она включает основной сенсор на 108 Мп Samsung S5KHM6 и 2-мегапиксельный зум-объектив. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Старт продаж смартфона в Китае намечен на 14 июля. Цены следующие: версия 8/128 ГБ за 17 500 рублей, 8/256 ГБ за 20 000 рублей, 12/256 ГБ за 22 500 рублей, а топовый вариант 16/512 ГБ обойдётся в 25 000 рублей.