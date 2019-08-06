Известна дата анонса первого смартфона с 64 Мп камерой

Согласно опубликованному компанией тизер-постеру, летняя презентация Realme состоится 15 августа. Также по изображению становится ясно, что основная каамера грядущего телефона компании будет состоять аж из четырех модулей. Уже известно, что главный из них будет иметь разрешение в 64 Мп. Сначала устройство будет выпущено в Индии, так как индийское подразделение компании ранее на этой неделе подтвердило, что 8 августа в стране состоится запуск первого смартфона с 64 Мп камерой.