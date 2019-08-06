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Известна дата анонса первого смартфона с 64 Мп камерой

Компания Realme представит свой новый камерофон уже 15 августа
Сегодня Realme опубликовала постер, благодаря которому стало известно, что уже 15 августа компания представит свой первый смартфон с 64 Мп основной камерой. Как будет называться устройство все еще неизвестно.

Согласно опубликованному компанией тизер-постеру, летняя презентация Realme состоится 15 августа. Также по изображению становится ясно, что основная каамера грядущего телефона компании будет состоять аж из четырех модулей. Уже известно, что главный из них будет иметь разрешение в 64 Мп. Сначала устройство будет выпущено в Индии, так как индийское подразделение компании ранее на этой неделе подтвердило, что 8 августа в стране состоится запуск первого смартфона с 64 Мп камерой.

Ожидается, что неназванный смартфон Realme будет оснащен 64 Мп сенсором Samsung GW1, который имеет достаточно большую матрицу размером 1/1,72-дюймов.

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