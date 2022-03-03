Известно всё: раскрыты цена, характеристики и ориентировочная дата анонса среднебюджетного Samsung Galaxy A53 5G

Телефоны
Сегодня в 16:25
1 мин.
Известно всё: раскрыты цена, характеристики и ориентировочная дата анонса среднебюджетного Samsung Galaxy A53 5GОсталось дождаться презентации и старта продаж
В течение последних недель по сети ходят различные слухи о скором анонсе нового среднебюджетного смартфона Samsung — Galaxy A53 5G. Теперь же стала известна большая часть особенностей устройства, начиная от цены и заканчивая сроками анонса.
На сайте итальянского онлайн-магазина смартфон начал продаваться заметно раньше официальной презентации. Судя по слоту, девайс будет стоить 469 евро за версию 6/128 ГБ. При этом предполагается и вариант на 8/256 ГБ.
В основу устройства ляжет чип Exynos 1200. Размер его дисплея составит 6,46 дюйма при разрешении FullHD+. Скорее всего, экран получит частоту обновления 90 или 120 Гц. Что же до сроков анонса устройства, то представить его должны до конца марта 2022 года.
Источник: GSMArena