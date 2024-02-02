Опубликовано 02 февраля 2024, 16:30
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Известный аналитик назвал причину сокращения производства iPhone на 15%Это связано с падением спроса в Китае
Минг-Чи Куо назвал Китай причиной сокращения поставок iPhone. Знаменитый инсайдер, аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо сообщил о сокращении производства iPhone на 10%-15% в 2024 году. И причина этого — падение интереса к продукции Apple на китайском рынке.
По словам аналитика, в 2024 году Apple закажет на 10%-15% меньше компонентов для полупроводников, необходимых при производстве iPhone. В натуральном выражении — на 200 млн единиц меньше год к году.
Также на пятки «компании из Купертино» наступает Samsung, которая вполне может вырвать первенство на рынке флагманов. Не только южнокорейский гигант, но и другие компании предлагают складные смартфоны, на которые всё больше растёт спрос, что затеняет айфоны.
Источник:Barron's
Автор:Андрей Кадуков