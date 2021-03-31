Известный аналитик раскрыл подробности о камере новенького iPhone 13

Её источником стал популярный интернет-инсайдер Минг-Чи Куо. Так, MacRumors пишет, что аналитик заявил об использовании в ‌iPhone 13‌ mini, ‌iPhone 13‌ и ‌iPhone 13‌ Pro точно такого же широкоугольного модуля, что используется в линейке iPhone 12.

При этом iPhone 13 Pro Max получит чуть более совершенный на фоне iPhone 12 Pro Max модуль — с апертурой ƒ1.5.

Стоит отметить, что главной особенностью новой линейки должен стать экран. Именно в «старших» моделях iPhone 13 впервые должны появиться дисплеи с поддержкой частоты обновления экрана 120 Гц.

Так это или нет, узнаем во второе половине года — анонс новинок ожидается традиционно в сентябре.