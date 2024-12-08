Известный инсайдер назвал толщину будущего iPhone 17 Air

Опубликовано 08 декабря 2024, 16:301 мин.
Известный инсайдер назвал толщину будущего iPhone 17 AirТолщина составит на 2 мм меньше, чем у iPhone 16 Pro
Известный инсайдер и обозреватель агентства Bloomberg Марк Гурман назвал толщину предстоящего «утончённого» iPhone 17 Air, выход которого ожидается в 2025 году. Гурман отметил, что корпус этой модели будет на 2 мм тоньше, чем у текущего iPhone 16 Pro.
Если сравнивать, то Air получит корпус 6,3 мм, — толщина iPhone 16 Pro составляет как раз 8,3 мм. По видимому, Apple решила начать возврат к более тонкому корпусу смартфонов, начиная с новой модельной серии. Ранее компания увеличивала толщину корпуса, так как за счёт этого упаковывала «под капот» улучшенные камеры, датчики и более ёмкие батареи.
К тому же, по слухам, iPhone 17 Air будет оснащён компактным 5G-модемом собственной разработки Apple, что также позволит сделать модель тоньше, не снижая характеристики процессора, аккумулятора и других компонентов.