Известный инсайдер показал несколько живых фото предстоящего iPhone SE 4

Опубликовано 12 февраля 2025, 06:451 мин.
Известный инсайдер показал несколько живых фото предстоящего iPhone SE 4Модель должна скоро выйти
Известный инсайдер Majin Bu опубликовал несколько живых фото iPhone SE 4, или iPhone 16E. В сообщении он спросил у подписчиков: «Вы готовы к выходу iPhone SE 4?».
© Majin Bu / X
Сведения о новом iPhone SE в основном приходили от Majin Bu, и ранее он говорил, что эта модель получит 60 Гц OLED-экран диагональю 6,06"; iPhone SE 2020 оснащён 4,7" экраном. Также модель получит вырез и кнопку действия.
Известно, что Apple должна представить iPhone SE 4 в течение этой недели, точная дата не названа. Продажи модели стартуют до конца февраля.