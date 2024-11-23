Известный инсайдер призвал скептически относиться к утечкам о смартфонах Samsung

По словам инсайдера, промежуточные варианты не передают точные цвета, материалы и отделку телефона, особенно если речь идёт о флагманских смартфонах. Потому что внешний вид и отделка конечного продукта обычно лучше, тем более когда гаджет в руках.

Ice Universe привёл в пример ожидаемую модель Galaxy S25 Ultra. Макеты будущего устройства дают некоторое представление о том, как модель может выглядеть в реальности. Однако, как и в случае со всеми утечками информации, до официального выпуска устройства компанией-производителем к макетам и рендерам следует относиться скептически.

Кроме того, существует и реальная угроза сериям официальных гаджетов. Проблема в том, что «фиктивные устройства нанесли серьёзный ущерб реальному продукту, который в итоге выпустила компания». Речь и о Samsung, и о других игроках рынка.

Ice Universe, судя по количеству и точности предоставляемых им утечек, имеет отношение либо к маркетингу, либо к производству устройств Samsung. Не зря его называют «Samsung-инсайдером».

Инсайдер отметил, что тестовые образцы, выпущенные до официального запуска устройства, могут сильно отличаться от конечного продукта. Он рассказал, что, кроме S25 Ultra, похожая ситуация была и с Galaxy S23 Ultra. По его словам, тестовые образцы модели были замечены в районе Хуацянбэй, где находится один из крупнейших в мире рынков электроники в Шэньчжэне, Китай. И эти образцы были неинтересны по сравнению с рыночной версией.

«Ранние прототипы представляли собой унылое и скучное устройство невзрачного чёрного цвета, в то время как финальная версия Galaxy S23 Ultra была довольно привлекательной и бросающейся в глаза», — заявил инсайдер.

Поэтому ожидать от рендеров и утечек на этапе разработки исчерпывающих подробностей не стоит, так как скорее это направление, которое можно проследить, но не полноценная информация.