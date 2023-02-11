Известный инсайдер слил в Сеть первые фото грядущего смартфона Sony Xperia 1 V

Известный инсайдер слил в Сеть первые фото грядущего смартфона Sony Xperia 1 VНо известно о новинке мало
Известный техноблогер Стив Хеммерстоффер, выкладывающий контент под ником OnLeaks, слил в Сеть первые качественные фотографии смартфона Sony Xperia 1 V, релиз которого должен состояться до конца февраля.
Фото: Notebookcheck.net
Внешне каких-либо кардинальных отличий между новинкой и предыдущим Sony Xperia 1 нет. Также OnLeaks поделился некоторой информацией о грядущей новинке.
Он отметил, что выступ камеры Sony Xperia 1 V будет включать три датчика и вспышку. Верхняя грань смартфона оснащена гнездом формата 3,5-мм, порт USB-С расположен на нижней грани. Габариты этой модели — 161 х 69,3 х 8,5 мм.
Также Хеммерстоффер рассказал, что Xperia 1 V — первый смартфон Sony, основанный на однокристальном чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Устройство должно получить экран диагональю 6,5", оперативную память до 16 ГБ и аккумулятор на 5000 мАч.
Также известно, что в продаже Sony Xperia 1 V появится не раньше лета. Другой информации пока нет.