Известный инсайдер слил в Сеть первые фото грядущего смартфона Sony Xperia 1 V

Также Хеммерстоффер рассказал, что Xperia 1 V — первый смартфон Sony, основанный на однокристальном чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Устройство должно получить экран диагональю 6,5", оперативную память до 16 ГБ и аккумулятор на 5000 мАч.

Также известно, что в продаже Sony Xperia 1 V появится не раньше лета. Другой информации пока нет.