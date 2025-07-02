К 2027 году смартфоны получат аккумуляторы на 9000 мАч благодаря кремний-углеродной технологии

Опубликовано 02 июля 2025, 09:361 мин.
К 2027 году смартфоны получат аккумуляторы на 9000 мАч благодаря кремний-углеродной технологииЗвучит слишком хорошо, чтобы быть правдой
До конца 2026 года в Android-смартфонах появятся аккумуляторы емкостью до 8500 мАч, а к 2027-му — и первые 9000-мАч батареи на основе кремний-углеродной (SiC) технологии. Об этом сообщает немецкое издание Notebookcheck со ссылкой на отраслевые источники.
Переход на новую архитектуру позволит значительно увеличить плотность энергии без роста габаритов устройств. Например, уже представленный смартфон Honor Power с 8000-мАч аккумулятором сохраняет толщину корпуса в пределах 8 мм.
Это стало возможным благодаря высокому содержанию кремния — до 30% в структуре анода, тогда как у обычных литий-ионных батарей этот показатель составляет около 10%.
По данным источника, флагманы с батареями на 9000 мАч могут получить усиленные корпуса из нержавеющей стали — как у iPhone 16 Pro Max. Среди потенциальных кандидатов на внедрение технологии называют будущие OnePlus 16, Xiaomi 17 Pro, HONOR Magic 9 Pro и Oppo Find X10 Ultra.