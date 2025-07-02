К 2027 году смартфоны получат аккумуляторы на 9000 мАч благодаря кремний-углеродной технологии

Переход на новую архитектуру позволит значительно увеличить плотность энергии без роста габаритов устройств. Например, уже представленный смартфон Honor Power с 8000-мАч аккумулятором сохраняет толщину корпуса в пределах 8 мм.

Это стало возможным благодаря высокому содержанию кремния — до 30% в структуре анода, тогда как у обычных литий-ионных батарей этот показатель составляет около 10%.

По данным источника, флагманы с батареями на 9000 мАч могут получить усиленные корпуса из нержавеющей стали — как у iPhone 16 Pro Max. Среди потенциальных кандидатов на внедрение технологии называют будущие OnePlus 16, Xiaomi 17 Pro, HONOR Magic 9 Pro и Oppo Find X10 Ultra.