К iPhone прикрутили управление силой мысли. У функции уже есть активный пользователь

Но свежая разработка компании Synchron для iPhone и iPad сделала не просто шаг вперёд, а полноценный прорыв в этом направлении. Она создала систему, позволяющую управлять яблочным смартфоном при помощи силы мысли.

Более того, именно таким образом своим iPhone управляет Родни Горхэм из Австралии. Мужчина по состоянию здоровья не может управлять девайсом традиционным методом, но благодаря недавнему вживлению в мозг нейроимпланта Synchron Switch у него появилась «функция» беспроводной передачи мыслей.