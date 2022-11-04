К iPhone прикрутили управление силой мысли. У функции уже есть активный пользователь

К iPhone прикрутили управление силой мысли. У функции уже есть активный пользовательБудущее уже рядом
Apple активно работает над тем, чтобы её устройства были доступны всем категориям пользователей, в том числе с ограничениями здоровья.
Но свежая разработка компании Synchron для iPhone и iPad сделала не просто шаг вперёд, а полноценный прорыв в этом направлении. Она создала систему, позволяющую управлять яблочным смартфоном при помощи силы мысли.
Более того, именно таким образом своим iPhone управляет Родни Горхэм из Австралии. Мужчина по состоянию здоровья не может управлять девайсом традиционным методом, но благодаря недавнему вживлению в мозг нейроимпланта Synchron Switch у него появилась «функция» беспроводной передачи мыслей.
К сожалению, Synchron не делится подробностями о принципах работы своей технологии. Известно лишь, что когда Родни мысленно собирается стукнуть ногой о пол, система распознает этот нейроимпульс как прикосновение пальцем или одинарный тап по экрану.