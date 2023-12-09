К концу года Samsung Galaxy Z Flip 5 оказался самым популярным складным смартфоном

Южнокорейский гигант занял на рынке 72%. Самым популярным складным смартфоном стал Samsung Galaxy Z Flip 5 — 45% продаж, Samsung Galaxy Z Fold 5 получил долю в 24%.

По пятам за Samsung идут китайские компании. Так, складные Huawei Mate X3 и Honor Magic V2 заняли третье и четвёртое места — по 6%. По популярности вендоров 9% рынка осталось за Huawei и 8% — за Honor.

При этом аналитики из DSCC считают, что в четвёртом квартале 2023 года доля Samsung снизится до 42%. На это могут повлиять китайские конкуренты, которые выводят на рынок более доступные финансово и продвинутые технически устройства.