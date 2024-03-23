Качественное фото Samsung Galaxy M55 раскрыло дизайн смартфона

Оказывается, новинка практически не отличается от своего предшественника, Galaxy M54.

На фото мы видим смартфон с дисплеем, в котором фронтальная камера расположена по центру в виде небольшого отверстия.

Рамки вокруг экрана стали немного тоньше, чем у M54. На задней панели находится тройная камера с вертикальным расположением модулей. Кнопки питания и регулировки громкости — на правой боковой грани.

Смартфон представлен в двух цветовых вариантах: светло-голубом и тёмно-синем (или чёрном).

Недавно в сеть также просочились живые фотографии Galaxy M55 5G, которые показали, что у него плоская рамка. Это, как говорят, делает его самым тонким смартфоном серии M на сегодняшний день.

Согласно слухам, Galaxy M55 5G будет оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, дисплеем FullHD+, аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и операционной системой Android 14.