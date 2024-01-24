Качественные фото Google Pixel 9 Pro утекли в сеть почти за год до анонса

Сотрудничество MySmartPrice с OnLeaks позволило предоставить публике первый взгляд на дизайн и размеры предстоящего устройства.

Pixel 9 Pro, как ожидается, будет оснащен 6.5-дюймовым плоским дисплеем, что меньше по сравнению с его предшественником. Смартфон получит центрированный вырез для фронтальной камеры и тонкие рамки со всех четырех сторон экрана.

Корпус устройства будет плоским, с кнопками питания и регулировки громкости на правой стороне.