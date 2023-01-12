Качественные фото Samsung Galaxy S23 утекли в Сеть незадолго до анонса

Несмотря на то, что утечки и снимки девайсов уже активно циркулируют в Сети, лишь сейчас нам показали качественные рендеры младшей модели. Судя по ним, аппарат сохранит дизайн, схожий с предшественником, но с некоторыми усовершенствованиями.

Galaxy S23 будет доступен в четырёх цветах: Phantom Black, Cotton Flower (белый), Botanic Green и Mystic Lilac (розовый/фиолетовый).