Качественные фото Samsung Galaxy S25+ и S25 Ultra слили в сеть за месяц до анонса

Опубликовано 20 декабря 2024, 07:151 мин.
Качественные фото Samsung Galaxy S25+ и S25 Ultra слили в сеть за месяц до анонсаКогда же покажут Galaxy S25 Slim?
В сети появились новые рендеры флагманов Samsung Galaxy S25+ и S25 Ultra за месяц до их официального анонса.
Изображения были опубликованы известным инсайдером Эваном Блассом (@evleaks), чьи утечки часто подтверждаются.
Судя по изображениям, Galaxy S25 Ultra получил более округлённые углы, что делает его дизайн удобнее для руки по сравнению с предыдущей моделью. Galaxy S25+ и, вероятно, базовый S25, наоборот, получили ещё более плавные линии, подчёркивая дизайнерские отличия внутри линейки.
Официальный анонс Galaxy S25 ожидается 22 января 2025 года на мероприятии в Сан-Хосе, Калифорния.
По слухам, в этом году Samsung представит не три, а четыре модели, включая новый Galaxy S25 Slim.