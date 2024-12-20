Качественные фото Samsung Galaxy S25+ и S25 Ultra слили в сеть за месяц до анонса

Изображения были опубликованы известным инсайдером Эваном Блассом (@evleaks), чьи утечки часто подтверждаются.

Судя по изображениям, Galaxy S25 Ultra получил более округлённые углы, что делает его дизайн удобнее для руки по сравнению с предыдущей моделью. Galaxy S25+ и, вероятно, базовый S25, наоборот, получили ещё более плавные линии, подчёркивая дизайнерские отличия внутри линейки.