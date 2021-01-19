Качественные фото сверхбюджетного смартфона Realme C20 «слили» в сеть

Со слов Gizmochina, Realme C20 оснастят аккумулятором на 5000 мАч и проводной зарядкой на 10 Вт. И вот за всё это компания Realme, вроде как, попросит около 117 долларов 8,3 тыс рублей. С учётом того, что смартфону приписывают работу на базе Android 10 прямо из коробки, предложение выглядит вполне достойным.