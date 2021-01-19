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Качественные фото сверхбюджетного смартфона Realme C20 «слили» в сеть
Выглядит устройство явно дороже своей стоимости
В прошлом месяце новый свербюджетный смартфон Realme — Realme C20 — прошёл сертификацию NBTC в Таиланде. Теперь же в сеть «слили» качественные фото грядущей новинки китайской компании.
Судя по имеющимся изображениям, устройство будет соответствовать всем современным трендам: иметь квадратный блок основной камеры с 8 Мп модулем, вырез в форме «капли» под фронтальную 5 Мп камеру и градиентный задник с огромной надписью Realme. В основу устройства также ляжет чип MediaTek Helio G35, а также 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти постоянной.
Со слов Gizmochina, Realme C20 оснастят аккумулятором на 5000 мАч и проводной зарядкой на 10 Вт. И вот за всё это компания Realme, вроде как, попросит около 117 долларов 8,3 тыс рублей. С учётом того, что смартфону приписывают работу на базе Android 10 прямо из коробки, предложение выглядит вполне достойным.