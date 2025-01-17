Качественные фото «убийцы iPhone 17 Air» от Samsung слили в сеть

Опубликовано 17 января 2025, 07:451 мин.
Качественные фото «убийцы iPhone 17 Air» от Samsung слили в сетьВыглядит... обыкновенно
Инсайдеры опубликовали качественные рендеры Samsung Galaxy S25 Slim, нового ультратонкого смартфона компании.
Устройство с толщиной корпуса всего 6.4 мм будет самым тонким в линейке Galaxy. Даже с камерным блоком его толщина составит всего 8.3 мм, что значительно меньше, чем у большинства современных моделей.
Galaxy S25 Slim получит 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей с тончайшими рамками, плоский экран и металлическую рамку. На задней панели разместятся три камеры: основной модуль на 200 Мп, ультраширокоугольный на 50 Мп и телеобъектив с 3.5-кратным оптическим зумом.
Смартфон сможет похвастаться флагманским процессором Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 15 с оболочкой One UI 7.
Официальный анонс Galaxy S25 Slim ожидается на презентации Unpacked 22 января 2025 года, а продажи начнутся в мае.