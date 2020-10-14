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Качественные изображения сгибающегося в двух местах смартфона Samsung опубликованы в сети
Выглядит устройство крайне необычно
Некоторое время назад в сети появилась информация о новом патенте Samsung, в котором описывается сгибающийся в двух местах смартфон компании. А уже сейчас в сети появились качественные изображения новинки, созданные популярным интернет-дизайнером.
Джузеппе Спинелли, более известный в сети под ником Snoreyn, создал качественную трехмерную модель безымянного смартфона Samsung, на основе которой сделал множество интересных рендеров, показывающих новинку со всех сторон, сообщает ресурс LetsGoDigital. Что интересно, данное устройство не похоже ни на один другой гибкий гаджет Samsung — смартфон оснащен специальной подставкой прочными петлями для режима Flex Mode, в отличие более ранних Galaxy Z Flip и Fold.
Стоит отметить, что все представленные изображения носят неофициальный характер — их производством занимался обыкновенный сетевой энтузиаст. Но при этом в качестве основы для творчества он использовал вполне реальные патенты, которые зарегистрировала сама Samsung.