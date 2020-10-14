Качественные изображения сгибающегося в двух местах смартфона Samsung опубликованы в сети

Джузеппе Спинелли, более известный в сети под ником Snoreyn, создал качественную трехмерную модель безымянного смартфона Samsung, на основе которой сделал множество интересных рендеров, показывающих новинку со всех сторон, сообщает ресурс LetsGoDigital. Что интересно, данное устройство не похоже ни на один другой гибкий гаджет Samsung — смартфон оснащен специальной подставкой прочными петлями для режима Flex Mode, в отличие более ранних Galaxy Z Flip и Fold.