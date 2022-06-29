Качественный смартфон по самой низкой цене: Realme Narzo 50i Prime временно отдают за 5.5 тысяч рублей

Из прочего стоит отметить аккумулятор на 5000 мАч, основную камеру на 8 Мп и фронтальную на 5 Мп. Базовая версия аппарата имеет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. Но есть и вариант с 4 ГБ оперативки и 64 ГБ постоянки.

Также Realme Narzo 50i Prime поддерживает 3 SIM-карты и карты памяти объёмом до 1 ТБ.