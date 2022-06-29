Качественный смартфон по самой низкой цене: Realme Narzo 50i Prime временно отдают за 5.5 тысяч рублей

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Качественный смартфон по самой низкой цене: Realme Narzo 50i Prime временно отдают за 5.5 тысяч рублейПрактически даром
Совсем недавно Realme представила свой сверхдоступный смартфон Narzo 50i на глобальном рынке. А уже сейчас устройство можно заказать, в том числе и в Россию.
Причём компания порадовать своих фанатов, устроив распродажу и на AliExpress. Там смартфон с 6,5-дюймовым HD+ дисплеем и процессором Unisoc T612 можно купить всего за 5,5 тыс рублей:
Из прочего стоит отметить аккумулятор на 5000 мАч, основную камеру на 8 Мп и фронтальную на 5 Мп. Базовая версия аппарата имеет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. Но есть и вариант с 4 ГБ оперативки и 64 ГБ постоянки.
Также Realme Narzo 50i Prime поддерживает 3 SIM-карты и карты памяти объёмом до 1 ТБ.