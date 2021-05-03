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Сегодня в 10:03
Кадры рекламного ролика складного Samsung Galaxy Z Fold 3 «слили» в сеть
И они показали, что Samsung готовит что-то по-настоящему интересное
Уже в июле 2021 года от Samsung ждут анонса двух новых складных смартфонов: Galaxy Z Flip 2 и Galaxy Z Fold 3. И кадры рекламного ролика последнего, внезапно, уже сейчас появились в сети.
Судя по ним, южнокорейский гигант готовит настоящий прорыв. Например, компания заявляет, что её гибкий флагман станет первым в мире, получившим подэкранную фронтальную камеру, передаёт SlashGear. Также рекламируя новинку Samsung делает акцент на возможности использования стилуса S Pen и более качественного шарнира в сравнении с предшественником.
Отметим, что два последних пункта подтверждают более ранние утечки. При этом не до конца ясно, получит ли все эти возможности и новый Galaxy Z Flip или же они станут «эксклюзивом» линейки Galaxy Z Fold.