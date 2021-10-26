Как быстро переключаться между мобильной сетью и Wi-Fi в новой версии Android

Такое решение в Google объяснили проведёнными исследованиями пользовательского опыта, которые показали, что многие пользователи отключают Wi-Fi, чтобы подключиться к сотовой связи. Зачастую это делается из-за плохого соединения Wi-Fi либо отсутствия альтернативного способа подключения к интернету или сервисам оператора связи пользователя. Также включённый Wi-Fi просто не нужен в местах, где нет точек беспроводной связи.

И, как правило, пользователи, отключившие Wi-Fi, часто забывают включить его снова, что может привести к перерасходу мобильных данных.

При этом в компании признали, что в ходе исследований даже пользователи с большим опытом использования смартфонов на базе Android отмечали, что изменения потребовали некоторого времени, чтобы привыкнуть к ним. Но после того, как они привыкли, они обнаружили, что панель «Интернет» является более интуитивным и простым способом решения проблем с подключением к Wi-Fi, а также сокращает количество ошибок и непредвиденных последствий.